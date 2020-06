Stand: 24.06.2020 13:38 Uhr - NDR 90,3

A7 wird am Wochenende gesperrt - Staus erwartet

Kurz nach dem Start der Sommerferien sorgt eine Baustelle für einen zusätzlichen Engpass auf der A7: Von Sonnabend ab 14 Uhr bis Montagmorgen wird die Autobahn zwischen Quickborn und dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Süden gesperrt. Am Montag um 5 Uhr soll das Teilstück zwischen Quickborn und Schnelsen-Nord als Erstes wieder befahrbar sein. Der Abschnitt zwischen Schnelsen-Nord und dem Dreieck Hamburg-Nordwest soll erst um 8 Uhr freigegeben werden.

Richtung Norden frei

Nach Norden sei alles frei, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Mittwoch. Aber nach Süden müssten sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen. "Da muss man ganz genau gucken, wie man seine Reisezeit plant." Der Sprecher der Projektkoordination, Christian Merl, rief die Pendler in Schleswig-Holstein auf, am Montagmorgen entweder später loszufahren oder vom Homeoffice aus zu arbeiten.

Es ist der zweite Versuch

Grund für die Sperrung: Von der Landesgrenze Schleswig-Holsteins bis zum Lärmschutztunnel Schnelsen soll die Fahrbahn Flüsterasphalt bekommen. Eigentlich sollte das bereits Mitte des Monats geschehen, doch wegen der Wetterlage waren die Arbeiten kurzfristig abgesagt worden.

Richtung Süden über A23 oder A21 und A1 ausweichen

Die Planer setzen darauf, dass der Reiseverkehr am Wochenende vor allem in Richtung Küsten und Dänemark fließen wird. Dies ist ungehindert möglich. Rückkehrer in Richtung Süden können die A7 dank des komprimierten Ablaufs noch bis Sonnabend, 14 Uhr, nutzen. Danach sollen sie möglichst über die A23 oder die A21 und A1 ausweichen. Die örtliche Umleitung über die B4 (Kieler Straße/ Holsteiner Chaussee) gilt als besonders stauanfällig.

Sollte das Wetter erneut nicht mitspielen, wird es für die Planer sehr eng. Auf der Ausweichstrecke B4 beginnen im Juli monatelange Bauarbeiten, der Rückreiseverkehr dürfte stärker werden. 18.000 Anwohner des Autobahnabschnitts im Nordwesten Hamburgs müssten schlimmsten Falls noch ein Jahr auf die Lärmminderung durch den neuen Asphalt warten.

