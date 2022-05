Stand: 30.05.2022 18:29 Uhr A7 wegen Unfall gesperrt - zwei Autofahrer verletzt

Wegen eines Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen ist die Autobahn 7 am Montagmittag in Fahrtrichtung Norden stundenlang gesperrt gewesen. Zwei Menschen wurden verletzt, es kam zu einem langen Stau. Beim Versuch, auf die rechte Spur zu wechseln, hatte ein 52-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lastwagen kurz hinter dem Tunnel in Stellingen einen Pkw vor sich touchiert. Der Wagen geriet daraufhin ins Schleudern und prallte gegen ein weiteres Auto. Beide Pkw-Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 30.05.2022 18:00