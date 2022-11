A7 nach langer Sperrung in Hamburg wieder frei Stand: 21.11.2022 05:46 Uhr Die Sperrung auf der Autobahn 7 in Hamburg ist am frühen Morgen planmäßig wieder aufgehoben worden. Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona war ein Abschnitt der A7 seit Donnerstagabend voll gesperrt gewesen.

Die Bauarbeiten auf der A7 in Hamburg zwischen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark sind wie geplant vorangegangen. Das sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord am Sonntag. Drei Brücken nördlich des Elbtunnels waren bis zum Sonntagmittag schon weitgehend abgerissen. Außerdem wurden 34 Betonteile, die ein Element des künftigen Lärmschutztunnels Altona bilden, schon zusammengebaut. In Bahrenfeld ließ die Projektgesellschaft Deges eine provisorische Ersatzbrücke für Radfahrende und Fußgänger und Fußgängerinnen aufstellen.

Keine längeren Staus am Wochenende

Wegen der knapp 80-stündigen Sperrung waren viele Umleitungen eingerichtet worden. Laut Verkehrszentrale gab es auch am Sonntag kaum längere Staus. Bereits am Sonnabend war das der Fall gewesen. Autofahrerinnen und Autofahrern war im Vorwege dringend empfohlen worden, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und auf unnötige Fahrten zu verzichten. Offenbar hatten diese Warnungen Erfolg.

Etwas größeres Verkehrsaufkommen in der Stadt

Nur am Freitagnachmittag war es auf der Ausweichroute A1 in Richtung Bremen zu sechs Kilometern Stau gekommen. Und auch in Hamburg wurde es dann etwas voller. Wer durch die Stadt wollte, musste etwa eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen. Vor allem auf der Ausweichstrecke der B4 auf der Stresemannstraße und der Amsinckstraße staute sich der Verkehr. In der Stadt waren deutlich mehr Lkw unterwegs. Insgesamt blieb es aber auch hier ruhig.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen bündelt das NDR Verkehrsstudio unter www.ndr.de/verkehr.

VIDEO: A7-Brückenabriss: Montag soll der Verkehr wieder rollen (2 Min)

Lärmschutztunnel soll bis 2028 fertig sein

Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel Altona über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten hatte es bereits im Juli zwei mehrtägige Vollsperrungen auf der A7 in Hamburg gegeben.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Autobahn 7: Der große Ausbau im Norden Die A7 in Hamburg wird ausgebaut. NDR.de informiert über das Bauprojekt und die aktuelle Verkehrslage. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 20.11.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr