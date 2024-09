A7 mit Elbtunnel am Wochenende gesperrt - Köhlbrandbrücke auch dicht Stand: 26.09.2024 08:57 Uhr Am letzten Wochenende im September wird die Autobahn 7 in Hamburg wieder voll gesperrt - für insgesamt 31 Stunden. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld betrifft auch den Elbtunnel. Sie beginnt am Freitagabend.

Hintergrund ist die achtspurige Erweiterung der A7 und der Bau eines neuen Lärmschutztunnels in Altona. Über der Autobahn sollen Behelfsbrücken errichtet werden. Sie sollen die Fußgänger- und Radwegeverbindung an der Baurstraße schnellstmöglich wiederherstellen. Sie waren im Juni abgerissen worden.

Auch der Elbtunnel ist dicht

Die A7 wird zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld für 31 Stunden komplett gesperrt. Damit ist auch der Elbtunnel dicht. Die Sperrung dauert laut Autobahn GmbH Nord von Freitag, den 27. September, um 22 Uhr, bis Sonntag, den 29. September, um 5 Uhr.

Die Sperrung der Anschlussstellen Hamburg-Stellingen, Hamburg-Volkspark, Hamburg-Bahrenfeld, Hamburg-Othmarschen, Hamburg-Waltershof und Hamburg-Heimfeld beginnt bereits am Freitag ab 21 Uhr.

Umleitung über A1, A21 und B205

Während der Vollsperrung wird der überregionale Verkehr großräumig über die A1, A21 und B205 umgeleitet. Verkehrsteilnehmer aus dem Süden werden ab dem Buchholzer Dreieck oder Horster Dreieck über das Maschener Kreuz weiter auf die A1 geleitet, während Verkehrsteilnehmer aus dem Norden ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 umgeleitet werden.

Köhlbrandbrücke wird gewartet

Ebenfalls am Freitagabend, 21 Uhr, wird die Köhlbrandbrücke für Wartungs- und Reparaturarbeiten gesperrt. Es ist das sechste und voraussichtlich letzte Wartungswochenende in diesem Jahr. Am Montagmorgen um 5 Uhr soll die Brücke wieder befahrbar sein. Die überregionale Umleitung führt zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster Süd über die A1, die A21 und die B205. Innerstädtisch stehen den Autofahrern und -fahrerinnen die Elbbrücken zur Verfügung.

