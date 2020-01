Stand: 06.01.2020 16:08 Uhr - NDR 90,3

A7 insgesamt zehn Nächte lang gesperrt

Endspurt auf der Autobahn: Das Ziel einer sechsspurigen A7 ist im Norden Hamburgs Mitte Januar erreicht. Doch bis dahin müssen Autofahrer und Autofahrerinnen noch Einiges überstehen, wenn sie nachts zwischen 22 Uhr und 5 Uhr früh unterwegs sind. Denn die Autobahn ist seit Montagabend an insgesamt zehn Nächten jeweils zwischen der Anschlussstelle Eidelstedt am Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord gesperrt. Betroffene müssen eine örtliche Umleitung fahren. In den ersten fünf Nächten bis Sonnabend ist die Fahrtrichtung Norden betroffen.

Nächste Woche Richtung Süden gesperrt

Kommende Woche folgen dann vier Sperrungen in Richtung Hannover. Die Umleitung läuft über die Holsteiner Chaussee und die Oldesloer Straße. Nach einer letzten Vollsperrung in der Nacht vom 17. auf den 18. Januar ist der Lärmschutztunnel dann mit seinen zwei Röhren dauerhaft dreispurig pro Richtung befahrbar. In den Nächten zuvor testet das Baukonsortium Via Solutions Nord Notsysteme. Sie leiten den Verkehr bei einem Unfall in einer Tunnelröhre automatisch in die andere Röhre um.

Beide Röhren des 550 Meter langen Lärmschutzdeckels sind seit knapp einem Monat in Betrieb, allerdings stehen bislang nur zwei der drei Fahrspuren je Richtung zur Verfügung.

