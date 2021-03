A7 in Hamburg von heute Abend an voll gesperrt Stand: 18.03.2021 06:18 Uhr Für den Bau des Lärmschutztunnels Altona wird die A7 ab heute Abend über das ganze Wochenende zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Waltershof und Hamburg-Volkspark voll gesperrt.

Die Sperrung soll insgesamt 79 Stunden dauern. Los geht es am Donnerstag um 22 Uhr. Ab Freitagabend (22 Uhr) wird die Sperrung noch einmal erweitert und die Autobahn in Richtung Norden bereits ab Hamburg-Heimfeld gesperrt. Die gesperrte Strecke soll voraussichtlich am Montag um 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Vor allem am Freitag Staus befürchtet

Die ungewöhnlich lange Sperrung sei wegen der Spannweite der Brücken und des komplizierten Verfahrens unvermeidbar, sagte Projektleiter Christian Rohde. "Wir sind uns der Tatsache durchaus bewusst, dass wir dadurch, dass wir einen Freitag mit dabei haben, natürlich ein deutlich größeres Verkehrschaos produzieren werden." Der Sprecher der Bundesprojektgesellschaft DEGES, Christian Merl, sagte: "Der Freitag ist der große Tag des Jahres und wir werden dort erhebliche Stauungen erleben."

Appell: Autos möglichst stehen lassen

Er rief die Autofahrerinnen und Autofahrer eindringlich auf, ihr Fahrzeug an dem Tag möglichst stehen zu lassen und das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und die Möglichkeiten des Homeoffice für den betreffenden Zeitraum in Erwägung zu ziehen. Logistikunternehmen werden gebeten, ihre geplanten Fahrten frühzeitig umzudisponieren oder mehr Zeit für Lieferfahrten einzuplanen.

Als überregionale Umleitung stehe die Route über die A1, die A21 und B205 zwischen dem Horster Dreieck südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster-Süd zur Verfügung. Die Sprecherin der Autobahn GmbH Nord, Karina Fischer, machte auf weitere Ausweichmöglichkeiten aufmerksam: Die Route über die Elbbrücken bei Geesthacht, die über die A39 (Hamburg-Lüneburg) und B404/A21 erreichbar ist, sowie für Autofahrer aus dem Westen Schleswig-Holsteins über die A23 bis Pinneberg-Nord und den Westring-L103 ins westliche Stadtgebiet Hamburgs.

Drei Brücken werden halbseitig abgerissen

Die Sperrung ist nötig, weil die DEGES die Brücken Behringstraße, Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee halbseitig abreißen will. Auf den nach dem Abbruch verbleibenden Brückenhälften soll in der darauffolgenden Bauphase der Verkehr laufen.

