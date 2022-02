A7 in Hamburg noch bis Montagfrüh voll gesperrt Stand: 27.02.2022 06:49 Uhr Seit Freitagabend ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld wegen Bauarbeiten nicht befahrbar. Erst am frühen Montagmorgen um 5 Uhr soll der Abschnitt wieder freigegeben werden.

Auf der Autobahn 1, über die unter anderem der Verkehr umgeleitet werden sollte, staute es sich am Sonnabendmittag in Richtung Norden auf zwölf Kilometern von Hittfeld bis Harburg. In Richtung Süden staute es sich ebenfalls auf der A1 sowie auf der A255 jeweils über zwei Kilometer. In der Stadt blieb das ganz große Verkehrschaos am Sonnabend aber aus, lediglich im Bereich der Elbbrücken wurde es eng.

Zusätzlicher Verkehr durch HSV-Spiel am Sonntag

Am Sonntag spielt im Volksparkstadion der Hamburger SV gegen Werder Bremen. Dazu dürfen 25.000 Fans kommen. Die Verkehrsleitzentrale empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Stadionbesucherinnen und -besucher, die mit dem Auto kommen, sollten unbedingt mehr Zeit für die An- und Abreise einplanen. Auch der Hamburger Flughafen riet Flugreisenden, für die Anfahrt besonders aus südlicher Richtung mehr Zeit einzuplanen.

Neuer Damm wird in Betrieb genommen

Grund für die A7-Sperrung ist die Inbetriebnahme eines neuen Dammbauwerks vor dem südlichen Portal des Elbtunnels. Die A7 südlich des Elbtunnels wird seit Ende 2020 ausgebaut. Bis 2027 soll die auf einer vier Kilometer langen Brückenkonstruktion liegende Autobahn von sechs auf acht Spuren erweitert werden. Die Rampe direkt vor dem Tunnelportal ruhte bislang auch auf Stelzen, wird nun aber durch ein Dammbauwerk ersetzt. Zur Hälfte ist es fertig gestellt. Während der jetztigen Vollsperrung sollen alle sechs Fahrspuren auf das neue Bauwerk verlegt werden. Dann kann der Neubau der anderen Hälfte der Rampe beginnen. Außerdem bekommt der Verkehrsrechner des Elbtunnels während der Sperrung eine neue Software.

Während der Vollsperrung fahren auch keine Busse durch den Elbtunnel. Für die Buslinien 150 und 250 kommt es zu Umleitungen und Einschränkungen, auch der Nachtbus der Linie 611 ist betroffen.

Umleitungen empfohlen

Die offiziellen Empfehlungen sehen vor: Wer nicht in die Stadt rein muss, weicht am besten weiträumig über die A1, A21 und B205 zwischen Neumünster-Süd und dem Maschener Kreuz aus. Wegen einer Baustelle ist die A21 allerdings nur jeweils auf einer Spur pro Richtung befahrbar.

Wer über die Autobahn nach Hamburg will, kann folgende Routen nutzen: Die Umleitung Richtung Hannover führt ab der Anschlusstelle Hamburg-Stellingen über die Kieler Straße und den Eimsbütteler Marktplatz. Autofahrende sollten dann den Schildern Richtung Elbbrücken folgen, um auf die A1 zu kommen. Aus dem Norden kommend gibt es außerdem die Möglichkeit, bereits in Hamburg-Schnelsen-Nord abzufahren und über die Flughafenumgehung B432 und B433 sowie die Alsterkrugchaussee Richtung Innenstadt zu fahren, oder in Hamburg-Schnelsen abzufahren und über die Kollaustraße in die Innenstadt zu gelangen. In Richtung Flensburg geht es ab Hamburg-Heimfeld auf die B73/Stader Straße und von dort über die B75 zur A1.

