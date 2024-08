A7 in Hamburg: Wieder Vollsperrung Ende September

Stand: 20.08.2024 10:43 Uhr

Am letzten Wochenende im September wird die Autobahn 7 in Hamburg wieder voll gesperrt - für insgesamt 31 Stunden. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld betrifft auch den Elbtunnel. Sie beginnt am 27. September 2024 abends.