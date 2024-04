A7 in Hamburg: Vollsperrung des Elbtunnels am Wochenende Stand: 03.04.2024 14:58 Uhr Am kommenden Wochenende steht für die Nacht von Sonnabend auf Sonntag wieder eine nächtliche Vollsperrung des Hamburger Elbtunnels an. Zusätzlich wird die Autobahn 7 von Freitagabend um 22 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Heimfeld und -Bahrenfeld Richtung Norden gesperrt.

Ein weiteres Wochenende steht bevor, an dem Autofahrende in Hamburg starke Nerven brauchen: Der Ausbau der A7 erfordert erneut eine nächtliche Vollsperrung des Elbtunnels sowie eine Sperrung des Abschnitts zwischen Hamburg-Heimfeld und -Bahrenfeld in Richtung Norden. Die Anschlussstellen Heimfeld, Waltershof und Othmarschen werden am Freitag bereits ab 21 Uhr nach und nach gesperrt. Zusätzlich beginnt die 13-stündige Vollsperrung des Elbtunnels in beide Richtungen am Sonnabend um 20 Uhr und endet am Sonntag um 9 Uhr. Richtung Süden betrifft die Sperrung die Strecke zwischen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld.

Weiträumige Umleitung empfohlen

Die Autobahn GmbH Nord empfiehlt für das Wochenende die großräumige Umleitung

- in Richtung Norden über die A1, A21 und B205 ab dem Autobahnkreuz HH-Maschen/Horster Dreieck

- und während der nächtlichen Vollsperrung über die Umleitung in umgekehrter Richtung ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd über die B205, A21 und A1 Richtung Süden.

- Wer aus südlicher Richtung nach Hamburg fahren möchte, sollte grundsätzlich ab dem Buchholzer Dreieck, bzw. dem Horster Dreieck auf der A1 bleiben und über die Elbbrücken fahren.

- Außerdem steht ab der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld die Umleitung U7 über die B73 und die B75 zur Verfügung.

- Reisenden in Richtung Hannover wird während der nächtlichen Vollsperrung des Elbtunnels ebenfalls die Route über die Elbbrücken empfohlen.

Grund der Sperrung: Montage von Verkehrszeichenbrücken

Grund der erneuten Sperrung ist die Montage der neuen Verkehrszeichenbrücken auf der sogenannten K20 Hochstraße Elbmarsch. Teil dieses Projekts ist die Erweiterung der A7 von sechs auf acht Fahrstreifen. Dabei wird schweres Gerät aufgefahren: Spezielle Fahrzeuge und Maschinen bringen beispielsweise Brückenpfeiler und Stahlträger ein. In den ersten Abschnitten läuft der Verkehr bereits über den neuen Überbau.

Weitere Sperrungen nötig

Und so geht es weiter: In den kommenden Monaten werden die Verkehrszeichenbrücken nach und nach montiert. Dafür sind weitere Fahrbahnsperrungen erforderlich, von denen auch der Elbtunnel betroffen sein wird. Im Zuge der Montagen seien auch Softwareanpassungen für den Verkehrsrechner im Elbtunnel nötig, erklärt die Autobahn GmbH Nord dazu. Dafür müssten nächtliche Vollsperrungen der A7 eingerichtet werden.

