A7 in Hamburg ist bis Montagmorgen voll gesperrt Stand: 05.11.2021 22:00 Uhr Die Autobahn A7 in Hamburg ist erneut übers Wochenende voll gesperrt: Autofahrer und Autofahrerinnen müssen sich bis Montagmorgen auf Einschränkungen gefasst machen, weil am Tunnel Schnelsen gearbeitet wird.

Betroffen ist der 3,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Eidelstedt und Schnelsen-Nord. Grund für die 55-stündige Vollsperrung ist das Aufspielen einer neuen Software für den Betrieb des Tunnels Schnelsen. Außerdem wird das Bauwerk dabei gewartet. Die Sperrung gilt seit Freitagabend und dauert bis Montag um 5 Uhr.

Innerstädtische Umleitung über B4

Der innerstädtische Verkehr in Hamburg wird in beiden Richtungen über die Holsteiner Chaussee (B4) und Oldesloer Straße (B432) umgeleitet. Wer aus Richtung Norden kommt und in die Innenstadt möchte, kann in Schnelsen-Nord abfahren und über die Flughafenumgehung B432 und B433 und die Alsterkrugchaussee fahren. Wer aus Richtung Heide und Pinneberg kommt, kann die A23 und das Dreieck Hamburg-Nordwest uneingeschränkt nutzen.

Überregionaler Verkehr wird über A21 geleitet

Als Umleitung für den überregionalen Verkehr empfiehlt das Betreiberkonsortium Via Solutions Nord in Richtung Norden, ab dem Horster Dreieck die A1 zu nutzen und ab Bargteheide über die A21 und die B205 bis zur A7-Anschlussstelle Neumünster-Süd zu fahren - allerdings steht dafür auf der A21 wegen weiterer Baumaßnahmen nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. In Richtung Süden verläuft die Route in umgekehrter Reihenfolge.

Empfehlungen für Anwohnende und Flugreisende

Via Solutions rechnet damit, dass es vor allem am Sonnabend- und Sonntagmittag zu starken Behinderungen kommen könnte. Flugreisende sollten für die Anfahrt zum Hamburger Airport mehr Zeit einplanen. Anwohnenden in den Stadtteilen Schnelsen und Stellingen wird geraten, ihr Auto am Wochenende möglichst stehen zu lassen.

Tunnel vor zwei Jahren in Betrieb gegangen

Der Tunnel in Schnelsen war nach fünfjähriger Bauzeit Ende 2019 fertiggestellt worden. Weiter südlich ist ein rund 900 Meter langer Lärmschutztunnel in Stellingen ebenfalls weitgehend fertig und in Betrieb. Im Abschnitt Altona hat der Bau eines dritten 2,2 Kilometer langen Lärmschutzdeckels begonnen.

