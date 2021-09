A7 in Hamburg: Vollsperrung beginnt heute Abend

Noch ein Engpass: A7 wird für 55 Stunden gesperrt Stand: 03.09.2021 06:07 Uhr In Hamburg haben es Reisende am Wochenende besonders schwer. Bei der Bahn wird gestreikt und ab heute Abend ist auch noch die A7 dicht: Sie wird ab 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr zwischen Hamburg-Volkspark und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest für 55 Stunden voll gesperrt.

In dem Teilstück zwischen dem Dreieck Nordwest und dem Stellinger Tunnel wird lärmmindernder offenporiger Asphalt aufgebracht. Dazu müssen alte Markierungen entfernt werden, neuer Asphalt auf die Straße und neue Markierungen wieder aufgetragen werden.

Die Planungen für die Bauarbeiten haben schon vor einem Jahr begonnen. Und die Arbeiten sind nur bei gutem Wetter möglich. Deshalb kommt - trotz des Lokführerstreiks bei der Bahn - eine Verlegung nicht in Frage. Der Aufwand ist riesig. Rund 1.000 Lastwagenladungen Asphalt werden benötigt. Dazu wurden extra vier Asphaltwerke für dieses Wochenende gebucht.

AUDIO: A7-Sperrung in Hamburg (1 Min) A7-Sperrung in Hamburg (1 Min)

Für Auto- und Lkw-Fahrende bedeutet die Vollsperrung: Umleitungen und Staus. Laut Niederlassung Nord der Autobahn GmbH wird alles getan, damit auf den Umleitungsstrecken der Verkehr möglichst reibungslos fließt. Der überregionale Verkehr sollte die großräumige Umleitung über die A1, A21 und B205 nutzen.

Doch auch auf der A21 wird gebaut, weswegen die Autobahn südlich von Bad Segeberg nur einspurig je Richtung befahren werden kann. Auf der A1 im Südosten Hamburgs sind Staus zu erwarten, weil die Sanierung des Abzweigs Veddels (A255) andauert.

Umleitungen werden eingerichtet

Der innerstädtische Verkehr in Richtung Norden und Süden wird am Wochenende über Bedarfsumleitungen zu den Auffahrten Eidelstedt und Volkspark geführt: Die U33 führt Richtung Norden von Hamburg-Volkspark über die Schnackenburgallee und Binsbarg zur Kieler Straße, von dort weiter über die U35 über die Holsteiner Chaussee bis Hamburg-Eidelstedt. Richtung Süden über die U44 von Hamburg-Eidelstedt über die Holsteiner Chaussee zur Kieler Straße und von dort zurück auf die A7 in Hamburg-Stellingen.

Wer von der A7 aus dem Norden kommt und in die Hamburger Innenstadt möchte, kann auch ab Hamburg-Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B432 und B433 fahren und dann die Alsterkrugchaussee nutzen. Oder über die B447 ab Hamburg-Schnelsen über den Schleswiger Damm, Friedrich-Ebert-Straße, Kollaustraße, Lokstedter Steindamm in die Innenstadt gelangen.

Wer von der A23 aus Heide oder Pinneberg kommt und Richtung Hannover oder Innenstadt unterwegs ist, kann ab Halstenbek-Krupunder über die Gärtnerstraße, Altonaer Straße und Pinneberger Chaussee bis Hamburg--Volkspark fahren und sein Fahrziel erreichen.

Wer aus dem Süden kommt, kann über die A1 oder B75 über die Elbbrücken in Richtung Innenstadt fahren. Ebenso ist die Nutzung der A7 und des Elbtunnels möglich.

Der Airport Hamburg riet den Fluggästen, wegen des GDL-Streiks und der gesperrten Autobahn für die An- und Abreise mehr Zeit einzuplanen.

Appell: Auto stehen lassen

Grundsätzlich empfiehlt die Autobahn GmbH, am Wochenende in Hamburg möglichst auf das Auto zu verzichten. Wenn es geht, sollte man stattdessen öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Der Hamburger Verkehrsverbund bietet im Rahmen einer Sonderaktion am Sonntag Gratisfahrten an.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.09.2021 | 19:30 Uhr