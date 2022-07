A7 in Hamburg: Vollsperrung Richtung Norden bis Montagmorgen Stand: 30.07.2022 17:43 Uhr Auf der Autobahn 7 in Hamburg gibt es wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel in Altona noch bis Montagmorgen Sperrungen in Richtung Norden.

Voraussichtlich bis Montag um 5 Uhr ist die Fahrbahn Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen gesperrt. Damit ist auch der Elbtunnel in Richtung Norden unbefahrbar. Außerdem ist die Anschlussstelle Hamburg-Volkspark komplett gesperrt. Der ADAC rechnet mit erheblichen Verkehrsproblemen und Staus. Die aktuelle Lage finden Sie jederzeit aktuell in den NDR Verkehrsmeldungen.

Staus am Sonnabend

Am Sonnabendvormittag sorgte die A7-Sperrung vor allem auf der A1 für Verzögerungen. Wie die Polizei mitteilte, staute sich der Verkehr Richtung Lübeck vor dem Autobahnkreuz Norderelbe auf 14 Kilometern. Dies sei sowohl auf den Reiseverkehr Richtung Ostsee als auch auf die Autobahn-Sperrung zurückzuführen. An diesem Wochenende haben alle Bundesländer Sommerferien. Christof Tietgen vom ADAC Hansa sagte dem NDR Hamburg Journal dazu: "Das füllt zusätzlich die Straßen, das Wetter ist nicht schlecht, die Tagesausflüger fahren auch an die Ostsee". Im Stadtgebiet Hamburg - inklusive der Umleitung über Hamburg-Harburg - war die Situation den Angaben zufolge zunächst relativ entspannt, es gab aber dort laut ADAC auch Stau. Auf den Ausweichstrecken B75, B4 und B73 kommt es laut Polizei dennoch zu stockendem Verkehr, dort wird versucht, durch eine entsprechende Ampelschaltung für Entlastung zu sorgen.

Umleitungen empfohlen

Aus dem Süden kommenden Reisenden mit dem Fahrziel Hamburger Innenstadt wird empfohlen, den gesperrten Bereich der A7 weiträumig zu umfahren. Es stehen dann folgende Umleitungen zur Verfügung:

Hamburg großräumig über die A1, A21 und B205 umfahren

In Richtung Flensburg wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld über die Bedarfsumleitung U7 über die B73, B75 Elbbrücken, über die B4 zur Anschlussstelle Hamburg-Stellingen zurück auf die A7 geleitet

Hafenverkehre aus Hannover können ab Hamburg-Heimfeld der Bedarfsumleitung U21 Richtung Hafen folgen

Innerstädtische Umleitungen

Die Umleitung 3 führt im Innenstadtbereich weiträumig die Verkehre Richtung Norden zur A7-Auffahrt Hamburg-Stellingen

Die Bedarfsumleitung U48 leitet die Verkehre Richtung Süden von der Schnackenburgallee über den Bornkampsweg, Bahrenfelder Chaussee und Von-Sauer-Straße zur Auffahrt Richtung Süden an der Anschlussstelle Hamburg-Bahrenfeld

Letztes Wochenende bereits Sperrung Richtung Süden

Es ist die zweite 55-Stunden-Sperrung des Elbtunnels innerhalb einer Woche. Am vergangenen Wochenende ist die A7 Richtung Süden gesperrt gewesen. Es hatte kilometerlange Staus gegeben, Hamburgs Innenstadt war verstopft.

Lärmschutztunnel soll bis 2028 fertig sein

Die halbseitige Sperrung an zwei Urlaubs-Wochenenden sorgt für Kritik. Doch die Autobahn GmbH betonte, dass der Bau des Lärmschutztunnels in Altona sonst ins Stocken käme. Sprecherin Karina Fischer sagte: "Dazu benötigen wir Großkräne. Das ist ein wichtiger Schritt zur Herstellung der Tunnelzellen, die später die Stadtverkehre vernünftig abwickeln sollen."

Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein.

