A7 in Hamburg: Teilstück in der Nacht Richtung Norden gesperrt Stand: 21.06.2023 10:30 Uhr Das Sommergewitter am Wochenende hat eine Baustelle auf der Autobahn 7 in Hamburg unter Wasser gesetzt. Der Regen unterspülte eine Fahrbahn nördlich des Elbtunnels. Die abgesackte Stelle muss nun repariert werden.

Die nach heftigen Regenfällen abgesackte Fahrbahn nördlich des Hamburger Elbtunnels behindert den Verkehr auf der Autobahn in Richtung Norden. Wegen der Schadstelle zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Othmarschen und -Bahrenfeld habe eine von drei Spuren gesperrt werden müssen, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord.

Fahrbahn Richtung Norden muss gesperrt werden

Der Fahrbahnabschnitt in der Baustelle für den Lärmschutztunnel Altona soll in der Nacht zum Donnerstag repariert werden. Dafür wird eine Sperrung von heute Abend, 21 Uhr, bis Donnerstag, 5 Uhr, in Richtung Norden zwischen den Ausfahrten Hamburg-Othmarschen und -Bahrenfeld eingerichtet. Bis heute Abend könne der Verkehr auf nur zwei Spuren an der unterspülten Stelle vorbeifahren.

Umleitungen werden eingerichtet

Die Autobahn GmbH empfiehlt, während der Sperrung zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster-Süd die Umleitung über die A1, A21 und B205 zu nutzen. Innerstädtisch sollen Autofahrer über die Elbbrücken ausweichen. Eine Sprecherin der Autobahngesellschaft betonte, dass möglichst die B4, die B75 oder die B73 genutzt werden sollten. Das bedeutet, die A7 bereits an den Anschlussstellen Seevetal-Fleestedt, Hamburg-Marmstorf oder -Heimfeld zu verlassen oder dort aufzufahren. Über die Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen gebe es keine Umleitungsstrecke, erklärte die Sprecherin.

