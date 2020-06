Stand: 27.06.2020 13:57 Uhr - NDR 90,3

A7 in Hamburg-Schnelsen gesperrt

Kurz nach dem Start der Sommerferien sorgt eine Baustelle für einen zusätzlichen Engpass auf der A7: Noch bis Montagmorgen wird die Autobahn zwischen Quickborn und dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Süden gesperrt. "Wir bitten alle, die Richtung Süden fahren wollen, großräumig auszuweichen und Hamburg zu umfahren", sagte Baustellenkoordinator Christian Merl NDR 90,3. Das Teilstück muss neu asphaltiert werden. Am Montag um 5 Uhr ist das Teilstück zwischen Quickborn und Schnelsen-Nord als Erstes wieder befahrbar. Der Abschnitt zwischen Schnelsen-Nord und dem Dreieck Hamburg-Nordwest wird erst um 8 Uhr freigegeben werden.

Videos 02:05 Hamburg Journal ADAC warnt vor Ferien-Staus auf den Autobahnen Hamburg Journal Baustellen, Straßenverengungen, Sperrungen: Autoreisende im Norden müssen sich zum Ferienstart laut dem ADAC auf volle Straßen einstellen - besonders auf der A1, der A7 und der A24. Video (02:05 min)

Richtung Norden frei

In Richtung Norden kann der Urlauberverkehr am ersten Ferienwochenende auf jeden Fall ungehindert rollen. Die Fahrbahn in Richtung Flensburg und Kiel ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Baustellenkoordinator Merl rief die Pendlerinnen und Pendler in Schleswig-Holstein auf, am Montagmorgen entweder später loszufahren oder vom Homeoffice aus zu arbeiten.

A7 soll Flüsterasphalt bekommen

Eigentlich hatte der Flüsterasphalt bereits Mitte des Monats eingebaut werden sollen, doch wegen der Wetterlage waren die Arbeiten kurzfristig abgesagt worden. Der Straßenbelag kann nur bei trockenem Wetter eingebaut werden. Aufgrund der unklaren Vorhersage für dieses Wochenende hatten die Verantwortlichen darum auch erst am Sonnabendmittag entschieden, dass sie tatsächlich mit der Asphaltierung beginnen. Rund 18.000 Anwohnerinnen und Anwohner im Nordwesten Hamburgs werden von dem Lärmminderung durch den neuen Flüsterasphalt profitieren.

Richtung Süden über A23 oder A21 und A1 ausweichen

Die Planer setzen darauf, dass der Reiseverkehr vor allem in Richtung Küsten und Dänemark fließen wird. Dies ist ungehindert möglich. Rückkehrer in Richtung Süden sollen möglichst über die A23 oder die A21 und A1 ausweichen.

Die örtliche Umleitung über die B4 (Kieler Straße/ Holsteiner Chaussee) gilt als besonders stauanfällig. Und die B205 ist zurzeit zwischen Bad Segeberg und Neumünster auf 20 Kilometern gesperrt. Die Umleitung führt in Richtung Nordwesten (Nettelsee) über die A21, weiter über die L49 bis an die A7. In Richtung Südosten (Bad Bramstedt) wird der Verkehr über die A7 und weiter über die B206 umgeleitet.

