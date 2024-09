A7 in Hamburg: Mitte Oktober wieder Elbtunnel-Vollsperrung Stand: 19.09.2024 11:34 Uhr Mitte Oktober wird die Autobahn 7 in Hamburg zwischen Heimfeld und Stellingen wieder gesperrt: Erst in eine Richtung, später in beide. Insgesamt soll die Sperrung 33 beziehungsweise 55 Stunden dauern.

Zunächst wird am Freitag, den 11. Oktober ab 21 Uhr damit begonnen, die Sperrung von Heimfeld in Richtung Stellingen einzurichten. Ab 22 Uhr ist die Sperrung dann komplett. In der Gegenrichtung fließt der Verkehr noch einen Tag lang weiter. Am Sonnabend, den 12. Oktober, wird um 20 Uhr mit der Einrichtung der Sperrung in die Gegenrichtung begonnen, um 21 Uhr ist dort dann auch alles dicht. Dann ist die A7 also voll gesperrt - und zwar inklusive des Elbtunnels. Am Montag, den 14. Oktober um 5 Uhr soll die Sperrung enden. Grund für die Maßnahmen ist die Erweiterung der A7 von sechs auf acht Fahrstreifen.

Umleitungen werden eingerichtet

Für Autofahrerinnen und -fahrer bedeutet die Sperrung natürlich eine erhöhte Staugefahr. Es wird großflächige Umleitungen über die A1, A21 und B205 geben:

Richtung Flensburg können Autofahrerinnen und -fahrer ab dem Buchholzer Dreieck (43) und dem Horster Dreieck (40) auf der A1 bleiben, dann die Umleitung über die A21 und B205 nehmen oder in Richtung Hamburger Innenstadt von der A1 über die Elbbrücken und die B4 fahren.

Richtung Flensburg mit dem Ziel Hamburger Innenstadt soll die Abfahrt an der Anschlussstelle Heimfeld (32) der Bedarfsumleitung U7 folgend über die B73 und B75 genutzt werden.

Hafenverkehre aus Richtung Hannover kommend können ab Heimfeld (32) die Bedarfsumleitung Richtung Hafen nehmen. Aus Richtung Hafen kann die Auffahrt Richtung Süden an der Anschlussstelle Waltershof genutzt werden.

Wer in Richtung Hannover fahren will, kann an der Anschlussstelle Stellingen (26) abfahren und dann die Umleitung über die Kieler Straße und den Eimsbütteler Marktplatz Richtung Elbbrücken nehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.10.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenbau