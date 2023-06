A7 in Hamburg: Heute Abend Sperrung in Richtung Norden Stand: 14.06.2023 10:26 Uhr Nach Vollsperrungen der A7 im März und April wird weiter für den Lärmschutzdeckel Altona gebaut. In dieser Woche ist in der Nacht zum Donnerstag in Richtung Norden erneut eine Sperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Bahrenfeld und -Volkspark nötig.

Wegen der Bauarbeiten am Lärmschutzdeckel Altona wird der Verkehr in dieser Woche eingeschränkt. Das hat die Autobahn GmbH Nord am Montag mitgeteilt. Grund dafür ist, dass die gesamte Verkehrsführung für die weiteren Bauarbeiten für den Lärmschutzdeckel neu eingerichtet wird. Folgende Einschränkungen sind geplant:



Montag, 12. Juni, 21 Uhr bis Dienstag, 13. Juni, 5 Uhr: Zwischen Bahrenfeld und Volkspark steht in Richtung Norden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Zwischen Bahrenfeld und Volkspark steht in Richtung Norden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Mittwoch, 14. Juni, 22 Uhr bis Donnerstag, 15. Juni, 5 Uhr: Zwischen Bahrenfeld und Volkspark ist die A7 in Richtung Norden gesperrt. Autofahrende können nach der Ausfahrt Bahrenfeld auf die Von-Sauer-Straße fahren, dann links in den Bornkampsweg abbiegen und dort auf der Schnackenburgallee bis zur Anschlussstelle Volkspark fahren, wo sie auf die A7 zurückkehren können.

Zwischen Bahrenfeld und Volkspark ist die A7 in Richtung Norden gesperrt. Autofahrende können nach der Ausfahrt Bahrenfeld auf die Von-Sauer-Straße fahren, dann links in den Bornkampsweg abbiegen und dort auf der Schnackenburgallee bis zur Anschlussstelle Volkspark fahren, wo sie auf die A7 zurückkehren können. Donnerstag, 15. Juni, 21 Uhr bis Freitag, 16. Juni, 5 Uhr: Zwischen Bahrenfeld und Volkspark steht in Richtung Norden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

A7 in Hamburg ist einer der meistgenutzten Autobahnabschnitte

Die A7 in Hamburg zählt zu den Autobahnabschnitten in Deutschland, die am meisten genutzt werden. Rund 152.000 Fahrzeuge werden pro Tag gezählt. 2025 sollen es laut Prognosen etwa 165.000 sein. Die Bauarbeiten für den Ausbau der A7auf acht Spuren werden genutzt, um in Altona, Stellingen und Schnelsen sogenannte Autobahn-Deckel für den Lärmschutz zu bauen.

