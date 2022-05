A7 in Hamburg: Erneut nächtliche Vollsperrung am Sonntag Stand: 19.05.2022 11:28 Uhr Die Asphaltierungsarbeiten auf der Autobahn 7 in Hamburg gehen weiter. Sonntagabend soll das Teilstück zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest noch einmal komplett gesperrt werden. Zuvor sollen schon am Sonnabend zwischen Hamburg-Waltershof und Hamburg-Volkspark Richtung Norden nur zwei Fahrspuren verfügbar sein.

Um 20 Uhr soll die die Vollsperrung der A7 am Sonntag zwischen Hamburg-Volkspark und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest beginnen. Sie dauert bis Montagmorgen um 5 Uhr an, dann sollen je zwei Fahrspuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und Süden (Hannover) wieder freigegeben werden.

Noch steht die Sperrung aber unter Vorbehalt: Weil es für die Asphaltierungsarbeiten nicht regnen darf, wird die Autobahngesellschaft am Freitagmorgen entscheiden, ob die Arbeiten wie geplant fortgeführt werden können, kündigte eine Sprecherin am Donnerstag an.

Außerdem wird für das gesamte Wochenende von Freitag, 20. Mai, 21 Uhr bis Montag, 23. Mai, 5 Uhr die Ausfahrt an der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark Richtung Süden gesperrt. Grund ist die Anlieferung des Asphalts für die Bauarbeiten. Nur am Sonnabend wird zudem der Verkehr auf der A7 in nördlicher Richtung mit nur zwei statt drei Fahrspuren auskommen müssen. Eine Spur wird gesperrt, damit Lkw den Asphalt für die Bauarbeiten anliefern können. Und ebenfalls nur Sonnabend ist am Volkspark auch die Ausfahrt Richtung Norden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.05.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr