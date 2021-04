A7 in Hamburg: Am Elbtunnel wird es am Wochenende eng Stand: 30.04.2021 08:41 Uhr Auf Hamburgs Autobahnen stehen umfangreiche Sperrungen an. Am Wochenende wird es vor allem auf der A7 vor dem Elbtunnel Richtung Süden eng.

Statt drei Fahrspuren steht zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Othmarschen und Hamburg-Waltershof nur eine zur Verfügung - das riecht nach Stau vor dem Elbtunnel. Denn die Verengung bleibt über das ganze Wochenende, von Sonnabend um 5 Uhr bis Sonntagabend um 22 Uhr. Gesperrt werden dann auch die vierte Elbtunnelröhre und die Autobahnauffahrt Hamburg-Othmarschen in Richtung Hannover.

Kein Chaos erwartet

Doch der Sprecher der Autobahn GmbH Niederlassung Nord, Christian Merl, erwartet kein Verkehrschaos: "Der Verkehr wird an diesem Wochenende mit dem 1. Mai deutlich geringer sein. Das Zweite ist: Wir haben auch die Möglichkeit, außen herum zu fahren - oder durch die Innenstadt." Grund für die Sperrung ist die Überprüfung eines Hilfsdamms vor dem Elbtunnel in Waltershof: "In diesen Hilfsdamm ist eine Eisenbahn-Behelfsbrücke eingebaut. Die müssen wir kontrollieren. Deshalb brauchen wir eine Sperrung, weil wir eine Sichtprüfung durch einen Brückenbau-Ingenieur vornehmen müssen, damit auch wirklich alles sicher ist."

Auch Einschränkungen auf der A23

Einspurig wird am Sonnabend auch die A23 Richtung Hamburg. Zwischen Halstenbek-Krupunder und dem Dreieck Hamburg-Nordwest wird von 7.30 bis 14 Uhr ein Siel gereinigt. Und ab Montag gibt es sieben Wochen lang zeitweise Sperrungen der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen.

