A7 in Hamburg 55 Stunden lang gesperrt Stand: 28.04.2023 23:02 Uhr Ein Abschnitt der Autobahn 7 in Hamburg ist seit Freitagabend bis Montagfrüh voll gesperrt. Hintergrund der Vollsperrung ist die Erneuerung der Rampe zum Elbtunnel.

Die A7 ist seit Freitagabend, 22 Uhr, bis kommenden Montagmorgen um 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark in beiden Richtungen voll gesperrt. Damit ist auch der Elbtunnel von der Sperrung betroffen.

Rampe zum Elbtunnel wird erneuert

Hintergrund der Vollsperrung ist die Erneuerung der Rampe zum Elbtunnel, die von den Ingenieuren K30 genannt wird. Der westliche Teil des Bauwerks war bereits im Februar 2022 in Betrieb genommen worden. Nun soll die Inbetriebnahme des östlichen Teils folgen. Dafür wird während der Sperrung die Verkehrsführung umgebaut. Die neue Tunnelrampe wird nicht mehr von Stelzen getragen, sondern liegt auf einem aufgeschütteten Damm. Das Bauwerk sei ein halbes Jahr früher als geplant fertig geworden, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Mit der Inbetriebnahme wird ein westlich gelegener Hilfsdamm für zwei Spuren in Richtung Süden überflüssig.

Während der Vollsperrung soll auch eine neue Software auf den Verkehrsrechner im Elbtunnel aufgeschaltet werden. Zudem soll nördlich des Elbtunnels der Bau am Lärmschutztunnel Altona weiter vorangetrieben werden.

Empfohlene Umleitungen

Die Autobahn Nord GmbH rät den Autofahrerinnen und Autofahrern, den gesperrten Abschnitt großräumig zu umfahren. Wichtigste Ausweichroute für den überregionalen Verkehr ist die Strecke über die A1, die A21 und die B205 zwischen dem Horster Dreieck und Neumünster-Süd.

Neben der offiziellen großräumigen Umleitungsstrecke sollten Fahrerinnen und Fahrer mit Ziel Hamburger Westen zur weiträumigen Umfahrung folgende Ausweichstrecke nehmen: von der A23 Pinneberg Nord über den Westring und die L103 bis zur Altonaer Chaussee/Luruper Hauptstraße.

Auch innerstädtische Umleitungen

Alternativ führen auch Umleitungen durch die Innenstadt: In Richtung Flensburg gelangen Autofahrerinnen und Autofahrer, nachdem sie in Heimfeld von der A7 abgefahren, über die B73 und die B75 zu den Elbbrücken. Von dort geht es weiter über die B4 und über die Auffahrt Stellingen zurück auf die A7. In der Gegenrichtung sollten Autofahrerinnen und Autofahrer in Stellingen von der A7 abfahren und den Schildern in Richtung Elbbrücken folgen - über die B4 und die A1 geht es so zurück zur A7.

A7-Vollsperrung zuletzt im März

Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Rund 120.000 Fahrzeuge passieren täglich den Elbtunnel. Es ist bereits die zweite Vollsperrung der A7 in diesem Jahr. Im März war die Autobahn wegen eines Brückenabrisses nördlich des Elbtunnels dicht gewesen.

