Stand: 05.07.2023 21:21 Uhr A7 in Bahrenfeld: Autobahnauffahrt Richtung Süden gesperrt

An der Anschlusstelle Hamburg-Bahrenfeld ist die Auffahrt auf die A7 Richtung Süden am Mittwochabend gesperrt worden. Grund sind Schäden an der Schutzeinrichtung der Auffahrtsrampe. Sie befindet sich im Bereich der Baustelle für den neuen Autobahn-Deckel Altona. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord wurden "massive Ausspülungen" festgestellt. Wegen der Reparatur bleibt die Auffahrt bis mindestens Freitag um 5 Uhr gesperrt. Autofahrerinnen und -fahrer mit Fahrtziel Süden werden gebeten, an der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen auf die A7 zu fahren.

