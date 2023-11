Stand: 13.11.2023 08:29 Uhr A7 bei Quickborn wegen Unfalls in Richtung Hamburg gesperrt

Auf der A7 hat es bei Quickborn in Schleswig-Holstein einen schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Nach ersten Erkenntnissen wollte dort ein Auto überholen, ist dann mit einem Transporter zusammengeprallt, zurückgeschleudert und mit einem Lkw kollidiert. Der Autofahrer ist verletzt, schwebt nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr. Die Autobahn ist zwischen Henstedt-Ulzburg und Schnelsen-Nord in Richtung Hamburg gesperrt. Der Verkehr wird ab Henstedt-Ulzburg Richtung Süden abgeleitet.

