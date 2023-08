A7 bei Hamburg nach Lkw-Brand mehrere Stunden lang gesperrt Stand: 31.08.2023 09:58 Uhr Auf der Autobahn 7 war am Mittwochabend ein Lkw in Brand geraten. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die A7 zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Marmstorf und -Heimfeld gesperrt. Es kam zu langen Staus im Süden Hamburgs.

"Die Löscharbeiten haben bis gegen 7 Uhr angedauert", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Hamburg. Im Laufe des Morgens wurde der Sattelauflieger entladen und abtransportiert. Danach wurde noch der Asphalt am Brandort begutachtet. Gegen 10 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Lkw-Brand: Fahrer kann sich in Sicherheit bringen

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr war ein Reifen des Lastwagens in Brand geraten. Das Feuer griff zunächst auf die Zugmaschine und dann auf den Sattelauflieger über. Der Lastwagen hatte gepressten Müll geladen. Der Fahrer konnte seinen Sattelzug noch auf den Standstreifen lenken und sich dann rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt.

Lange Staus auf Autobahnen

Auch die A261 im Dreieck Hamburg-Südwest wurde während der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt. Am Donnerstagmorgen gab es rund um die Unglücksstelle mehrere Kilometer Stau und stockenden Verkehr. Eine Umleitung führte über die U25 oder weiträumig ab Maschener Kreuz über die A1. Auch dort bildete sich am Morgen ein langer Stau. Auf der Internetseite www.ndr.de/verkehr gibt es Informationen zur aktuellen Verkehrslage.

