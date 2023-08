A7 bei Hamburg-Heimfeld Richtung Norden nach Lkw-Brand gesperrt Stand: 31.08.2023 06:25 Uhr Die Autobahn 7 ist zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Marmstorf und -Heimfeld in Richtung Norden gesperrt. Dort war am Mittwochabend ein Lkw in Brand geraten.

Die Aufräumarbeiten dauern an. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist unklar. Die Zugmaschine des Müll-Transporters hatte am Mittwochabend in Höhe Heimfeld plötzlich Feuer gefangen. Dann brannte die Ladung. Auch die A261 ist im Dreieck Hamburg-Südwest gesperrt.

Am Donnerstagmorgen gab es rund um die Unglücksstelle mehrere Kilometer Stau und stockenden Verkehr. Die Umleitung führt über die U25 oder weiträumig ab Maschener Kreuz über die A1. Die aktuelle Verkehrslage.

