A7-Vollsperrung in Hamburg wird verschoben

Stand: 04.02.2021 13:10 Uhr

Demnächst soll der Lärmschutztunnel in Hamburg-Stellingen voll befahrbar sein. Doch bis es so weit ist, dauert es wohl noch etwas länger als geplant: Die für das kommenden Wochenende geplanten Bauarbeiten auf der A7 wurden am Donnerstag abgesagt.