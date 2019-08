Stand: 09.08.2019 15:23 Uhr

A7-Unfall: Lkw-Fahrer verhinderte Schlimmeres

Bei einem schweren Unfall auf der A7 ist am Donnerstag ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer ums Leben gekommen, fünf Menschen wurden verletzt und es kam zu langen Staus im gesamten Stadtgebiet. Jetzt wurde bekannt, dass nur dank des schnellen Eingreifens eines anderen Lkw-Fahrers nicht noch Schlimmeres passiert ist.

Unfall auf der A7: Lkw-Fahrer kommt ums Leben Hamburg Journal - 08.08.2019 19:30 Uhr Ein Lkw-Fahrer hat auf der Autobahn in Höhe Volkspark die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und mehrere Autos gerammt. Er kam ums Leben. Die A7 wurde gesperrt.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach Angaben der Polizei hätte der 46-jährige Unfallverursacher nach der Auffahrt auf die Autobahn an der Anschlussstelle Volkspark eigentlich halten müssen, er beschleunigte stattdessen aber unvermittelt und fuhr unkontrolliert gegen ein Wohnmobil und ein Wohnwagengespann. Offenbar hatte er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Anderer Lkw-Fahrer keilte ihn ein

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte das Geschehen im Rückspiegel und reagierte, als sein Lastwagen selbst gerammt wurde, indem er sein Gespann nach rechts zog. So gelang es ihm, den außer Kontrolle geratenenen Lkw einzukeilen und zu stoppen. Dadurch sei die Irrfahrt beendet und Schlimmeres verhindert worden, so die Polizei. Mehrere Autofahrer versuchten noch, dem erkrankten Lkw-Fahrer zu helfen - doch der 46-Jährige verstarb an der Unfallstelle.

Lkw-Fahrer verhindert bei Unfall Schlimmeres NDR 90,3 - 09.08.2019 14:00 Uhr Bei einem schweren Unfall auf der A7 war am Donnerstag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Ein anderer Lkw-Fahrer hat mit einem Manöver noch Schlimmeres verhindert. Ingmar Schmidt berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lange Staus im Feierabendverkehr

Die A7 war Richtung Süden fünf Stunden lang voll gesperrt, im Hamburger Westen kam es zu einem Verkehrschaos.

Weitere Informationen Lkw-Fahrer stirbt auf A7 - lange Staus Ein Lkw-Fahrer hat auf der Autobahn in Höhe Volkspark die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und mehrere Autos gerammt. Er kam ums Leben. Die A7 wurde zwischenzeitlich gesperrt. mehr Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.08.2019 | 15:00 Uhr