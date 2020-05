Stand: 08.05.2020 18:17 Uhr - NDR 90,3

A7-Sperrung zwischen Schnelsen-Nord und Stellingen

Die Autobahn 7 wird am Wochenende wegen Bauarbeiten zwischen den Hamburger Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Stellingen in Richtung Süden gesperrt. Die Sperrung beginnt heute Abend um 22 Uhr und soll am Montag gegen 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Grund: südlich des Tunnels in Schnelsen soll ein sogenannter Flüsterasphalt aufgetragen werden.

Sperrung der A7 am Wochenende NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.05.2020 17:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Am Wochenende wird die A7 Richtung Süden gesperrt. Zwischen Schnelsen-Nord und Stellingen wird Flüsterasphalt aufgetragen. Reinhard Postelt berichtet.







Wochenend-Sperrungen der A7 in Hamburg sind fast schon Routine. Solche Sperrungen gab es viele, zuletzt im September 2019. Da wurde in der Gegenrichtung lärmmindernder Asphalt aufgebracht. Das geht nicht einfach fahrstreifenweise, sondern man muss den Asphalt nahtlos auf der gesamten Autobahnbreite auftragen und walzen. Deshalb die Vollsperrung Richtung Süden. Lange Staus werden nicht erwartet, denn wegen der Corona-Pandemie sind immer noch weniger Autos als üblich unterwegs.

Umleitungen eingerichtet

Für die Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen eingerichtet. Eine innerstädtische Umleitung beginnt an der Anschlussstelle Schnelsen-Nord und führt über die Oldesloer Straße, Holsteiner Chaussee und Kieler Straße an der Anschlussstelle Stellingen wieder auf die A7. Wer auf der Autobahn 23 in Richtung Süden unterwegs ist, soll an der Anschlussstelle Eidelstedt abfahren und der Umleitung bis Stellingen folgen. Autofahrer, die weiter aus dem Norden kommen, können auch bereits an der Anschlussstelle Neumünster-Süd von der A7 abfahren, dann über die B205, A21 und A1 ausweichen und am Horster Dreieck südlich von Hamburg wieder auf die A7 auffahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.05.2020 | 17:00 Uhr