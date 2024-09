A7 Sperrung um Hamburger Elbtunnel aufgehoben - Köhlbrandbrücke folgt Stand: 29.09.2024 06:45 Uhr Die Sperrung der Autobahn 7 in Hamburg ist am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr aufgehoben worden. Auch die Köhlbrandbrücke soll im Laufe des Tages wieder befahrbar sein.

Grund für die vorübergehenden Einschränkungen ist die achtspurige Erweiterung der A7 und der Bau eines neuen Lärmschutztunnels in Altona. Über der Autobahn wurden Behelfsbrücken errichtet. Sie sollen die Fußgänger- und Radwegeverbindung an der Baurstraße leisten. Sie waren im Juni abgerissen worden.

Elbtunnel wieder frei

Die A7 war zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld komplett gesperrt. Die Sperrung begann am späten Freitagabend und dauerte laut Autobahn GmbH Nord bis Sonntag um 5 Uhr. Auch die Anschlussstellen Hamburg-Stellingen, Hamburg-Volkspark, Hamburg-Bahrenfeld, Hamburg-Othmarschen, Hamburg-Waltershof und Hamburg-Heimfeld wurden gesperrt.

Videos 1 Min A7-Sperrung sorgt für Staus in Hamburg Auf den Umleitungsstrecken ging es nur langsam voran. Vor allem auf den Straßen, die zu den Elbbrücken führen. 1 Min

Staus in Hamburg

Die A7-Sperrung sorgte am Sonnabend für Staus in Hamburg. Der Verkehr in der Innenstadt stockte vor allem auf der Willy-Brandt-Straße und auf der Amsinckstraße in Richtung Elbbrücken. Auch rund um den Bahnhof Dammtor kam es zu Staus. Trotz des Heimspiels des Hamburger SV gegen Paderborn im Volksparkstadion, kam es dort zu weniger Staus als befürchtet.

Weiträumige Umleitung

Während der Vollsperrung wurde der überregionale Verkehr großräumig über die A1, A21 und B205 umgeleitet. Verkehrsteilnehmende aus dem Süden wurden ab dem Buchholzer Dreieck oder Horster Dreieck über das Maschener Kreuz weiter auf die A1 geleitet, während Verkehrsteilnehmende aus dem Norden ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 umgeleitet wurden. Innerstädtisch standen den Autofahrerinnen und -fahrern die Elbbrücken zur Verfügung.

Sperrung der Köhlbrandbrücke Montagmorgen aufgehoben

Auch die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen war am Wochenende gesperrt. Grund waren Wartungs- und Reparaturarbeiten. Es war das sechste und voraussichtlich letzte Wartungswochenende in diesem Jahr. Die Sperrung dauerte bis Montagmorgen an.

Zeppelinstraße am Flughafen teilweise dicht

Die Zeppelinstraße stadteinwärts ist voraussichtlich bis Montagabend gesperrt. Die Flughafen-Umgehung muss neu asphaltiert werden.

Kritik des ADAC

Christian Hieff, Pressepsprecher des ADAC Hansa, kritisierte die Vielzahl der Sperrungen. Im Gespräch mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen sagte er am Freitag: "Köhlbrandbrücke und gleichzeitig die A7 zu sperren - das ist natürlich schon ein Klopper." Man hätte sich im Vorfeld überlegen müssen, ob das alles an einem Wochenende stattfinden müsse, oder ob man das hätte entzerren können. Die Verkehrsbehörde betonte, die Maßnahmen seien zwischen allen Beteiligten eng abgestimmt, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.09.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenbau