Stand: 14.09.2019 17:41 Uhr

A7-Sperrung in Hamburg führt zu langen Staus

Eine Sperrung der Autobahn 7 in Richtung Flensburg/Kiel hat am Sonnabend zu langen Staus in Hamburg geführt. Auf der A7 stockte der Verkehr nach Angaben der Polizei zeitweise ab der Anschlussstelle Heimfeld auf 16 Kilometern. Auch auf der als Ausweichroute empfohlenen A1 kamen die Autofahrer nur langsam Richtung Norden voran. Zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Hamburg-Süd stand der Verkehr auf zwölf Kilometern.

Die aktuelle Lage auf den Straßen erfahren Sie jederzeit im NDR Verkehrsservice.

A7 wird in Richtung Norden gesperrt Hamburg Journal - 12.09.2019 19:30 Uhr Die A7 wird im Nordwesten Hamburgs in Fahrtrichtung Norden am Wochenende für 55 Stunden gesperrt. Rund um den Lärmschutzdeckel in Schnelsen soll neuer Asphalt aufgetragen werden.







Vor und hinter dem fast fertigen Lärmschutztunnel wird die verbreiterte Autobahn an diesem Wochenende neu asphaltiert.

Seit Freitagabend 22 Uhr bis voraussichtlich Montag 5 Uhr ist die A7 zwischen den Anschlusstellen Stellingen und Schnelsen-Nord in Richtung Norden nicht befahrbar.

Umleitung über Kieler Straße und Holsteiner Chaussee

Die innerstädtische Umleitung erfolgt über Kieler Straße (B4), Holsteiner Chaussee (B4), Oldesloer Straße bis zur Anschlussstelle Schnelsen-Nord. Der überregionale Verkehr soll die Sperrung großräumig über die A1 ab dem Horster Dreieck umfahren. Autofahrer können die A7 dann ab Bargteheide über die A21 und B205 bei Neumünster wieder erreichen.

Der Hamburger Flughafen macht Reisende darauf aufmerksam, dass sie für die Fahrt zum Airport mehr Zeit einplanen müssen, wenn sie von Süden über die A7 kommen.

Von Süden zur A23 über Abfahrt Stellingen

Autofahrer, die aus Süden kommend in Richtung Heide unterwegs sind, müssen in Stellingen abfahren. Sie können die ebenfalls im Bau befindliche Abfahrt Stellingen an diesem Wochenende nutzen, um über eine Umleitung in Eidelstedt auf die A23 zu fahren.

A7-Ausbau: Sperrung am Wochenende NDR 90,3 - 12.09.2019 08:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Am Freitagabend beginnt eine 55-stündige Sperrung der A7 in Richtung Flensburg. Zwischen Hamburg-Stellingen und Schnelsen-Nord wird Flüsterasphalt aufgetragen. Reinhard Postelt berichtet.







Drei weitere Sperrungen nachts

In der kommenden Woche soll es drei weitere A7-Sperrungen in Richtung Norden bei Stellingen geben, allerdings nur nachts. Von Dienstagabend bis Freitagmorgen wird die Autobahn zwischen der Anschlusstelle Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr nicht passierbar sein. Grund sind Wartungsarbeiten am Lärmschutztunnel Stellingen, wie die Hamburger Verkehrsbehörde mitteilte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.09.2019 | 06:00 Uhr