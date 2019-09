Stand: 16.09.2019 05:45 Uhr

A7-Sperrung bei Hamburg-Schnelsen aufgehoben

Die Asphaltierungsarbeiten auf der Autobahn 7 in Hamburg-Schnelsen sind am Montagmorgen gegen 4 Uhr abgeschlossen worden. Am Sonntag waren noch Rest- und Markierungsarbeiten angefallen. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Schnelsen-Nord hatte am Wochenende zu Staus geführt. Der Verkehr in Richtung Flensburg/Kiel fließt wieder durch die Baustelle.

Asphaltierungsarbeiten: A7 nach Norden gesperrt Hamburg Journal - 14.09.2019 19:30 Uhr Vor und hinter dem Lärmschutztunnel in Schnelsen wird die verbreiterte Fahrbahn der A7 an diesem Wochenende erneuert. Offenporiger Asphalt soll künftig gegen Lärm und Wasser helfen.







Sperrung von Freitagabend an

Weil der verbreiterte Abschnitt vor und hinter dem fast fertigen Lärmschutztunnel Schnelsen einen neuen lärmmindernden Straßenbelag bekam, war die Autobahn von Freitagabend 22 Uhr an zwischen den Anschlusstellen Stellingen und Schnelsen-Nord in Richtung Norden nicht befahrbar.

Lange Staus am Sonnabend

Die Sperrung hatte am Sonnabend zu langen Staus in Hamburg geführt. Auf der A7 stockte der Verkehr nach Angaben der Polizei zeitweise ab der Anschlussstelle Heimfeld auf 16 Kilometern. Auch auf der als Ausweichroute empfohlenen A1 kamen die Autofahrer nur langsam Richtung Norden voran. Zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Hamburg-Süd stand der Verkehr auf zwölf Kilometern.

Die innerstädtische Umleitung erfolgt über Kieler Straße (B4), Holsteiner Chaussee (B4), Oldesloer Straße bis zur Anschlussstelle Schnelsen-Nord.

Drei weitere Sperrungen nachts

In der kommenden Woche soll es drei weitere A7-Sperrungen in Richtung Norden bei Stellingen geben, allerdings nur nachts. Von Dienstagabend bis Freitagmorgen wird die Autobahn zwischen der Anschlusstelle Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr nicht passierbar sein. Grund sind Wartungsarbeiten am Lärmschutztunnel Stellingen, wie die Hamburger Verkehrsbehörde mitteilte.

