A7-Sperrung: Stockender Verkehr im Süden

Die aktuelle Sperrung des Hamburger Elbtunnels hat vor allem südlich der Elbe zu Verkehrsbehinderungen geführt. "Im Norden läuft eigentlich alles wunderbar. Im Süden haben wir Probleme auf der der A1 zwischen Maschener Kreuz und Dreieck Kreuz Süd", sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Sonnabend. So mussten die Autofahrer in den Norden am Nachmittag etwa 13 Kilometer stockenden Verkehr in Kauf nehmen, in Richtung Bremen waren es rund 20 Kilometer.

Sperrung bis Montagfrüh

Der Elbtunnel und die Autobahn 7 sind während des gesamten Wochenendes gesperrt - zum ersten Mal seit 45 Jahren - und noch bis Montagfrüh um 5 Uhr. Konkret ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld nicht befahrbar. Sie ist auf beiden Seiten des Elbtunnels blockiert: In Richtung Norden zwischen Heimfeld und Volkspark, in Richtung Süden zwischen Volkspark und Hausbruch. Die innerstädtische Umleitung führt über die Elbbrücken und durch das Hamburger Stadtgebiet. Der überregionale Verkehr soll über die A1 und A21 ausweichen. Weil auch die Bundesstraße 205 wegen einer Baustelle zwischen Neumünster und Wahlstedt gesperrt ist, müssen Autofahrer entweder die B206 zwischen den Anschlussstellen Bad Segeberg Nord (A21) und Bad Bramstedt (A7) nutzen oder die B430 zwischen Bornhöved (A21) und Neumünster-Mitte (A7).

Umleitung durch die Innenstadt

A7-Ausbau steht hinter Maßnahmen

Hintergrund der Sperrung sind vorbereitende Bauarbeiten zur Verbreiterung der Autobahn im Hafengebiet auf acht Spuren. Laut der Sprecherin der Autobahn-Niederlassung Nord, Karina Fischer, liegen die Baumaßnahmen im Zeitplan.

Aktuell steht der Abriss der Autobahnrampe am Elbtunnel in Waltershof an. In einigen Monaten sollen zwei Fahrstreifen abgerissen und dann vorübergehend über einen Hilfsdamm geführt werden. Dafür braucht der Elbtunnel-Computer eine neue Software. Zudem entfernen Arbeitstrupps südlich der Elbe mehrere Verkehrszeichenbrücken. Auch nördlich des Elbtunnels in Altona tut sich was: Dort werden die abzureißenden Autobahnbrücken eingerüstet.

