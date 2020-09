Stand: 19.09.2020 11:57 Uhr - NDR 90,3

A7-Sperrung: Bauarbeiten gehen planmäßig voran

Die umfangreichen Arbeiten an der Autobahn 7 sind im Zeitplan. Eine Sprecherin der Autobahn-Niederlassung Nord sagte am Sonnabend, es gebe bislang keine Verzögerungen. Unter anderem muss bis Montag um 5 Uhr eine Rampe abgerissen werden. Deshalb ist die A7 für 55 Stunden gesperrt, und zwar auf einem besonders langen Teilstück. Zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld ist die Autobahn nicht befahrbar. Sie ist auf beiden Seiten des Elbtunnels blockiert: In Richtung Norden zwischen Heimfeld und Volkspark, in Richtung Süden zwischen Volkspark und Hausbruch.

VIDEO: A7 mit Elbtunnel ein Wochenende dicht (1 Min)

Am Sonnabendmorgen ist kurz vor der abgesperrten A7 bei Schnelsen ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sein Wagen war mit einem Lastwagen zusammengeprallt und dann in ein Baustellenfahrzeug gedrückt worden. Laut Feuerwehr passierte der Unfall zwischen Stellingen und Volkspark.

Keine langen Staus erwartet

Christian Merl von der Autobahn-Gesellschaft des Bundes erwartet trotz der Bauarbeiten kein Stau-Chaos: "Wir rechnen nicht damit, dass wir wahnsinnig viel Wochenend-Verkehr haben werden. Für alle jene, die nicht im Stau stehen wollen, bietet sich die Deutsche Bahn an."

130 Arbeiter im Einsatz

130 Arbeiter und Arbeiterinnen sollen unter Hochdruck ein ganzes Bündel an Baumaßnahmen erledigen. Grund ist der anstehende Abriss der Autobahnrampe direkt am Elbtunnel in Waltershof. Das Betonbauwerk muss erneuert werden. Dort sollen in einigen Monaten zwei Fahrstreifen abgerissen und dann vorübergehend über einen Hilfsdamm geführt werden. Dafür braucht der Elbtunnel-Computer eine neue Software, die die Behörden nur ohne Autos ausprobieren dürfen. Zudem entfernen Arbeitstrupps südlich der Elbe mehrere Verkehrszeichenbrücken. Auch nördlich des Elbtunnels in Altona tut sich was: Dort werden die abzureißenden Autobahnbrücken eingerüstet.

Umleitung durch die Innenstadt

Videos 2 Min Hamburg: Der Elbtunnel wird komplett gesperrt Wegen Baumaßnahmen wird der Elbtunnel am Wochenende gesperrt. Autofahrer müssen über die A 21 oder das Stadtgebiet ausweichen. Der ADAC-Hansa-Pressesprecher Christian Hieff gibt Tipps. 2 Min

Eine Umleitung Richtung Hannover führt ab der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark beziehungsweise -Stellingen über die Kieler Straße, den Eimsbütteler Marktplatz und folgt den Schildern "Elbbrücken". In Richtung Flensburg wird der Verkehr ab Heimfeld über die Umleitung U7 geführt. Buslinien werden nicht umgeleitet, sondern fahren durch das Baufeld.

Der überregionale Verkehr soll den Angaben zufolge über die A1 und A21 ausweichen. Weil auch die Bundesstraße 205 wegen einer Baustelle zwischen Neumünster und Wahlstedt gesperrt ist, müssen Autofahrer entweder die B206 zwischen den Anschlussstellen Bad Segeberg Nord (A21) und Bad Bramstedt (A7) nutzen oder die B430 zwischen Bornhöved (A21) und Neumünster-Mitte (A7).

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Autobahn 7: Der große Ausbau im Norden Die A 7 in Hamburg wird ausgebaut. NDR.de informiert über das Bauprojekt und die aktuelle Verkehrslage. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.09.2020 | 22:00 Uhr