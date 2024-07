Stand: 19.07.2024 18:14 Uhr A7: Polizei stoppt 200 Lkw wegen Verstoß gegen Überholverbot

Auf der A7 hat die Hamburger Polizei am Freitag gleich 200 Lastwagenfahrer und Gespanne gestoppt, die sich nicht an das Überholverbot gehalten haben. Das gilt vom Deckel in Stellingen bis zum Elbtunnel. Wer auf der Überholspur erwischt wurde, ist direkt von der Autobahn geleitet und angehalten worden. Außerdem überprüfte die Polizei die rausgezogenen Gespanne und Lkws auf technische Mängel. Zu Ferienbeginn hatte die Polizei auch Autos mit Wohnanhängern im Visier.

