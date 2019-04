Stand: 13.04.2019 12:28 Uhr

A7-Deckel: Erst Sperrung, dann Tunnel-Eröffnung

Auf der Autobahn 7 müssen sich Autofahrer von Norden nach Süden heute Nacht auf einen längeren Weg einstellen: Die A7 wird ab 20 Uhr gesperrt. Bis Sonntagfrüh müssen Autofahrer in Richtung Süden zwischen Eidelstedt und Volkspark deshalb eine Umleitung nutzen. Grund ist die Inbetriebnahme des neuen Lärmschutztunnels in Stellingen. Dort wird mit Beginn der Sperrung ab Samstagabend auch die Auffahrt Richtung Hannover geschlossen - und zwar bis August.

"Meilenstein" für die A7-Erweiterung

In Betrieb genommen wird der A7-Deckel in Stellingen dann am Sonntagmorgen. Für die Anwohner bedeute das nun Ruhe vom Autobahnverkehr, erklärte die Verkehrsbehörde. Damit sei "ein weiterer entscheidender Meilenstein für den Bau der Deckel und die A7-Erweiterung erreicht".

Gemeinsame Inbetriebnahme

Gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern und der Tunnelinitiative Stellingen wolle man den "Verkehr von der Oberfläche in den Tunnel verabschieden". Dazu werden unter anderem Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof sowie Vertreter der Projektleitung vor Ort sein.

Arbeiten verliefen schneller als geplant

Eine für Freitagnacht geplante Vollsperrung der Autobahn 7 in Richtung Süden war von der Verkehrsbehörde kurzfristig abgesagt worden, weil die Arbeiten zur Verlegung der Fahrspuren in den vorangegangenen Nächten schneller vorangekommen waren als geplant.

Erste Bewährungsprobe für Stellinger A7-Deckel Hamburg Journal - 10.04.2019 19:30 Uhr Ab dem Wochenende soll auch der A7-Verkehr Richtung Süden durch den Lärmschutztunnel in Hamburg-Stellingen fahren. Dafür wird in den kommenden Nächten die Verkehrsführung geändert.







3,33 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Autobahn 7: Der große Ausbau im Norden Die A 7 wird auf einer rund 70 Kilometer langen Strecke zwischen dem Hamburger Elbtunnel und dem Dreieck Bordesholm ausgebaut. NDR.de informiert über das Bauprojekt und die aktuelle Verkehrslage. mehr A7-Deckel in Schnelsen wird im Herbst fertig Der Autobahndeckel in Hamburg-Schnelsen steht vor seiner Vollendung. Die Betonarbeiten am zweiten Fahrbahntunnel sind fertig. Im Herbst soll die Oströhre freigegeben werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.04.2019 | 12:00 Uhr