A26-Ost: Shell räumt Tanklager für Hafenautobahn

Der Ölkonzern Shell räumt für den Bau der Hafenautobahn A26-Ost sein Tanklager in Hamburg-Harburg. Damit ist ein weiteres Hindernis für die Trasse zwischen Moorburg und Wilhelmsburg aus dem Weg.

Shell verkauft für A26 sein Tanklager im Hafen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.04.2020 06:50 Uhr Autor/in: Lehmann, Dietrich







Tausende Tonnen Treibstoffe

Die haushohen Tanks von Shell im Hafen fassen mehr als 200.000 Tonnen an Öl, Benzin und anderen Treibstoffen. So viel, dass rund 7.000 Lastwagen nötig wären, um alle Mineralölprodukte auf einmal abzutransportieren. Shell will die Tanks nun nach Informationen von NDR 90,3 im Laufe des Jahres leer haben. Dann sollen sie abgerissen werden.

HPA kauft größten Teil des Geländes

Den größten Teil des rund 50 Hektar großen Areals kauft die Hafenverwaltung HPA. Künftig soll das Gelände als Industriefläche genutzt werden, Details sind noch nicht bekannt. Sicher ist nur, dass der Untergrund des Tanklagers nach Jahrzehnten der Nutzung großflächig saniert werden muss.

Bereich der Hohen Schaar darf bebaut werden

Mit dem Bund gibt es nach Angaben einer Sprecherin der Wirtschaftsbehörde eine Vereinbarung, dass im Bereich der Hohen Schaar die A26 gebaut werden kann. Über den Kaufpreis haben Stadt und Shell Stillschweigen vereinbart.

Kritik an Hafenautobahn

Am geplanten Bau der Hafenautobahn A26-Ost im Hamburger Süden gibt es viel Kritik. Mehr als 100 Verbände und Betroffene haben Einwände gegen die sogenannte Hafenquerspange. Am stärksten wehren sich die Umweltschutzverbände BUND und Nabu gegen das Mammutprojekt, das einmal die Autobahnen 7 und 1 südlich des Hafens verbinden soll.

