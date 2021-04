A1 in Hamburg wird Mitte April für 55 Stunden gesperrt Stand: 07.04.2021 06:22 Uhr Demnächst wird wieder eine Hamburger Autobahn übers Wochenende gesperrt. Diesmal ist die A1 in Höhe Billstedt betroffen.

Von Freitag, den 16. April, um 22 Uhr bis zum Montag, 19. April, um 5 Uhr morgen wird die A1 zwischen Hamburg-Moorfleet und dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund ist der Neubau einer maroden Brückenhälfte. Über sie verläuft die B5/Bergedorfer Straße über die Autobahn.

Schwere Autokräne werden 14 Brückenteile einhängen, die bis zu 32 Tonnen wiegen. Die Bauarbeiten sollen 55 Stunden dauern. Damit nähern sich die Sanierungsarbeiten dort dem Ende, denn die erste Brückenhälfte ist schon erneuert.

Umleitungen werden eingerichtet

Die Umleitungen führen über Stadtstraßen - Richtung Norden über die Andreas-Meyer-Straße, die Grusonstraße und die Horner Rampe und über die B5. Die Autobahngesellschaft rät wie üblich dazu, das Auto an dem Wochenende stehen zu lassen. Was ihr hilft: Der neue Lockdown gilt noch am Sperrwochenende und verhindert viele Ausflugsfahrten über die A1 zur Ostsee.

