A1 in Hamburg wieder frei: Größere Staus ausgeblieben Stand: 26.10.2020 06:35 Uhr Nach der Vollsperrung der A1 bei Hamburg fließt der Verkehr wieder. Der Abriss einer Brückenhälfte zwischen den Anschlussstellen Billstedt und Moorfleet hatte die Sperrung nötig gemacht.

Nach der Vollsperrung der Autobahn 1 bei Hamburg fließt der Verkehr wieder. Die Fahrbahn sei gegen 4:20 Uhr freigegeben worden, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Montagmorgen. Es habe keine größeren Verkehrsbehinderungen gegeben.

Grund für die Vollsperrung von Freitagabend bis Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Moorfleet und Hamburg-Billstedt war der Abriss einer maroden Brückenhälfte, die die B5 über die Autobahn führt. Die andere Brückenhälfte wurde bereits abgerissen und komplett erneuert.

Videos 1 Min Vollsperrung der A1 am Wochenende Wegen der geplanten Vollsperrung der A1 an diesem Wochenende warnt der ADAC vor massiven Auswirkungen auf den Verkehr im gesamten Hamburger Raum. 1 Min

Größere Staus bleiben aus

Die befürchteten größeren Staus auf den Ausweichstrecken blieben aus, wie der Sprecher der Autobahn-Niederlassung Nord, Christian Merl, bereits am Sonntagnachmittag sagte. Im Vorfeld hatte der ADAC vor massiven Auswirkungen auf den Verkehr im gesamten Hamburger Stadtgebiet gewarnt, weil am Wochenende in Niedersachsen, Bremen und weiteren Bundesländern die Herbstferien endeten. Die A1 ist eine der wichtigsten Strecken zu den Ostseestränden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.10.2020 | 06:00 Uhr