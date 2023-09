A1 in Hamburg: Richtung Bremen wird es am Montag wieder eng Stand: 17.09.2023 12:17 Uhr Die Autobahn 1 hat im Osten Hamburgs in den vergangenen Wochen sogenannten Flüsterasphalt bekommen. Jetzt stehen Restarbeiten wie Fugenschneiden und Markierungen an, deshalb droht zum Wochenstart Stau.

Laut der Autobahn GmbH Nord wird am Montag von 7 bis 20 Uhr der Hauptfahrstreifen in Richtung Bremen/Hannover zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und Billstedt gesperrt. Die beiden Überholspuren bleiben befahrbar. Gesperrt werden in dieser Zeit auch die Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf und die Ausfahrt zur B5 in Billstedt.

Nächtliche Arbeiten bis Ende der Woche

In der Woche stehen außerdem nächtliche Restarbeiten an: Von Montag bis Freitag wird in dem Abschnitt jeweils in den Nachtstunden zwischen 20 und 5 Uhr die Entwässerungsrinne gereinigt. Auch dann ist jeweils der Hauptfahrstreifen betroffen. Außerdem wird die Auffahrt Öjendorf am Montag und Dienstag jeweils zwischen 20 und 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Jenfeld oder den Horner Kreisel (A24) oder über die Anschlussstelle Billstedt.

Die Bauarbeiten auf der viel befahrenen Strecke hatten seit Ende Juli immer wieder zu längeren Staus geführt. Am 25. September sollen alle Sanierungsarbeiten in dem Bereich abgeschlossen sein.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.09.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr