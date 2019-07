Stand: 07.07.2019 06:50 Uhr

A1: Fahrstreifen auf Süderelbbrücke gesperrt

Auf der A1 auf der Süderelbbrücke wird es eng: Ab heute Abend, 20 Uhr, wird Richtung Bremen eine von drei Fahrspuren gesperrt. Laut Verkehrskoordinator Christian Merl muss gebohrt werden. Dies sei nötig, da mit dem Neubau schneller begonnen werden soll als bislang geplant. Nachprüfungen hätten eine rechnerische Überlastung von Teilen der Brücke ergeben. "Die Sorge ist groß, dass sie in Zukunft nicht mehr die Standfestigkeit haben wird. Deshalb müssen wir die Brücke schonen, damit sie solange hält, bis der Neubau der Süderelbbrücke abgeschlossen ist", sagte Merl.

Bauarbeiten auf der A1 beginnen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.07.2019 16:50 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard Auf der A1 gibt es eine neue Autobahn-Baustelle. Sechs Wochen lang behindern Sondierungsarbeiten auf der Wilhelmsburger Süderelbbrücke den Verkehr, berichtet Reinhard Postelt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Für die Sondierungsbohrungen werden in den entsprechenden Bereichen der Stand- und Hauptfahrstreifen gesperrt. Ein Großteil der Arbeiten soll in den verkehrsärmeren Sommerferien erfolgen, wobei im Juli an den Wochenenden weiterhin alle Fahrstreifen genutzt werden können. Unter der Woche werden Stand- und Hauptfahrspuren gesperrt. Bis 19. August sollen die Bohrungen abgeschlossen sein. Die Brücke liegt zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Harburg und Stillhorn. Hier die Termine der Einschränkungen auf der Süderelbbrücke im Überblick:

Bauarbeiten und geänderte Verkehrsführung Richtung Bremen:

Sonntag, 7.7., 20 Uhr bis Freitag, 12.7., 5 Uhr

Sonntag, 14.7., 2 Uhr bis Donnerstag, 25.7., 24 Uhr

Sonnabend, 17.8., 20 Uhr bis Montag, 19.8., 5 Uhr

Bauarbeiten und geänderte Verkehrsführung Richtung Lübeck:

Montag, 29.7., 12 Uhr bis Freitag, 2.8., 12 Uhr auf der linken Spur

Montag, 5.8., 12 Uhr bis Freitag, 9.8., 12 Uhr auf dem Stand- und Hauptfahrstreifen

Montag, 12.8., 12 Uhr bis Freitag, 16.8., 12 Uhr ebenfalls auf dem Stand- und Hauptfahrstreifen

Überholverbot für Lkw kommt

Um die Süderelbbrücke weiterhin sicher befahren zu können, wird ab 9. August ein striktes Überholverbot für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht erlassen. Die Brücke werde täglich von rund 120.000 Fahrzeugen in beide Richtungen überquert, davon entfällt rund ein Viertel auf Lastwagen.

Weitere Baustelle auf der A1 Hamburg Journal 18.00 - 03.07.2019 18:00 Uhr In Wilhelmsburg starten die Vorbereitungen für einen Neubau der Süderelbbrücke auf der A1. Die Vorarbeiten erfordern die Sperrung einzelner Spuren - und ein dauerhaftes Lkw-Überholverbot.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Baubeginn ein Jahr früher

Die Süderelbbrücke mit den Fahrspuren gen Norden stammt aus den 1930er-Jahren, das danebenliegende Bauwerk mit den Fahrspuren gen Süden aus den 1960er-Jahren. Ohnehin war geplant, die A1 von 2025 an zwischen Harburg und dem Dreieck Hamburg-Südost von sechs auf acht Fahrspuren zu erweitern und dabei die Brücken über Norder- und Süderelbe zu erneuern. Nun soll der Baubeginn für die Süderelbbrücke für die Fahrtrichtung Lübeck nach dem Willen der Planer um ein Jahr vorgezogen werden. Sie soll dann östlich des alten Bauwerks entstehen und nach dessen Abbruch in die ursprüngliche Position geschoben werden.

Irrtümlich hatten wir ein falsches Foto gezeigt. Das Foto wurde ausgetauscht und zeigt nun die richtige Brücke. Die Redaktion

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.07.2019 | 16:50 Uhr