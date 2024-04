Stand: 21.04.2024 14:54 Uhr 95 Prozent aller Fünftklässler in Hamburg kommen an Wunschschule

In Hamburg können die meisten der zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler ihre Wunschschule besuchen. "Auch in diesem Jahr liegt die Quote mit 95 Prozent in einem sehr guten Bereich", sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) am Sonntag. Die Zahl der künftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler liege mit 16.458 in diesem Jahr erneut deutlich über dem Niveau der Vorjahre. 2023 gab es 15.921 Fünftklässlerinnen und Fünftklässler.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.04.2024 | 17:00 Uhr