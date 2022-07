Stand: 17.07.2022 13:41 Uhr 91-jährige Frau in Rahlstedt überfallen

In Rahlstedt ist am Sonnabend eine 91-jährige Frau in der Straße Schierenberg bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei konnte der mutmaßliche Täter rasch festgenommen werden. Ein Zeuge hatte den Zwischenfall beobachtet und eine genaue Täterbeschreibung abgegeben. Die Ermittlungen gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen dauern an. | Sendedatum NDR 90,3: 17.07.2022 13:00