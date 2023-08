Stand: 14.08.2023 15:36 Uhr 91-Jährige in Rothenburgsort überfallen: Polizei sucht Zeugen

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Überfall auf eine 91-Jährige Zeuginnen und Zeugen. Die Frau wurde im Aufzug einer Pflege-Einrichtung in Rothenburgsort leicht verletzt, als ihr am Sonnabendmorgen gegen 8.30 Uhr ein Unbekannter mit einem Hammer auf die Hand schlug und ihr die Halskette entriss. Der Täter, der etwa 20 Jahre alt sein soll, flüchtete. Die leicht verletzte 91-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.08.2023 | 15:00 Uhr