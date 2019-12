Stand: 02.12.2019 12:56 Uhr

91-Jährige erstickt: Es war Mord

Im Prozess um den Tod einer 91-Jährigen in Hamburg-Rissen hat das Landgericht am Montag sein Urteil gefällt: Es schickt den 75 Jahre alten Angeklagten wegen Mordes lebenslänglich ins Gefängnis. Nach Überzeugung des Richters hatte der Mann, der sich seit 2011 um die Seniorin gekümmert hatte, die alte Dame am 7. September 2017 in ihrer Wohnung mit einem Kissen erstickt.

Zunächst von natürlichem Tod ausgegangen

Der vom Angeklagten gerufene Hausarzt hatte zunächst einen natürlichen Tod bescheinigt. Nur durch eine misstrauisch gewordene Pflegedienst-Mitarbeiterin waren die Ermittlungen in Gang gekommen. Rechtsmedizinische Untersuchungen hatten den gewaltsamen Tod schließlich bestätigt.

Konten der Seniorin abgeräumt

Heraus kam dann: Der vielfach vorbestrafte Betrüger hatte über Jahre die Konten der Seniorin geplündert, indem er die demente und fast blinde Frau Überweisungen unterschreiben ließ. Es ging um 94.000 Euro. Als kein Geld mehr zu holen gewesen sei, ermordete er die Frau nach Überzeugung des Gerichts, um als Alleinerbe ihre Wohnung für mehr als 200.000 Euro verkaufen zu können.

Der Angeklagte wurde nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen des Betruges in 37 Fällen schuldig gesprochen. Das Gericht ordnete die Einziehung von fast 250.000 Euro an.

Verteidigung wollte Freispruch

Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. Sie war der Ansicht, dass es keine hinreichenden Beweise und Indizien für den Mordvorwurf gab. Das Gericht urteilte anders und lobte die aufmerksame Pflegedienst-Mitarbeiterin: Sie sei ein Mensch, der nicht weggeschaut habe.

