91-jährige Frau in Hamburg überfallen worden

In Hamburg ist am Sonnabend eine 91-jährige Frau in der Straße Schierenberg bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei konnte der mutmaßliche Täter rasch festgenommen werden, d ein Zeuge hatte den Zwischenfall beobachtet und eine genaue Täterbeschreibung abgegeben. Wie viel Geld der alten Dame gestohlen wurde, ist unbekannt. | Sendedatum NDR 90,3: 17.07.2022 13:00