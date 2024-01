"Gib mir fünf": 500-Euro-Einkaufsgutscheine zu gewinnen Stand: 30.01.2024 05:00 Uhr NDR 90,3 verlost im Februar Einkaufsgutscheine: Vom 5. bis zum 23. Februar können Sie zwei Mal täglich Gutscheine im Wert bis zu 500 Euro gewinnen.

Mitspielen können Sie bei NDR 90,3 montags bis freitags. Die erste Spielrunde gibt’s immer in "Guten Morgen Hamburg" zwischen 5 und 10 Uhr - und die zweite Chance dann am Vormittag zwischen 10 und 13 Uhr.

So können Sie Einkaufsgutscheine gewinnen

Achten Sie auf die Spielaufrufe bei NDR 90,3 und rufen unsere Gewinnhotline (01371) 903903 (14 Cent aus allen deutschen Netzen) an. Wenn Sie ausgelost werden, gibt Ihnen unser Zufallsgenerator eine Kategorie wie "Alles für den Sport" vor. Sie nennen uns dann innerhalb von zehn Sekunden fünf Artikel aus dieser Kategorie, die man im Outlet kaufen könnte wie in diesem Beispiel "Sporttasche, Trikot, Jogginghose, Trinkflasche, Stirnband" – Hauptsache, es ist alles aus der entsprechenden Kategorie. Markennamen zählen nicht. Für jeden richtig genannten Artikel gewinnen Sie einen 100 Euro-Gutschein vom Designer-Outlet Neumünster. Maximal können Sie pro Spielrunde also 500 Euro gewinnen – und das in nur 10 Sekunden! Die Gutscheine werden vom Designer-Outlet Neumünster zur Verfügung gestellt. Viel Erfolg!

