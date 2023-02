Stand: 01.02.2023 16:40 Uhr 90-Jährigen beraubt und schwer verletzt: Fast vier Jahre Haft

Das Amtsgericht St. Georg hat am Mittwoch einen 33-Jährigen zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Er hatte im September vergangenen Jahres einen 90-Jährigen am Eingang zu einer U-Bahnstation am Steindamm beraubt und schwer verletzt. Der 33-jährige stahl die Tasche des Rentners. Dabei stürzte der Senior. Er erlitt eine Schädelfraktur, verlor zwei Zähne und kugelte sich die Schulter aus. Filmaufnahmen aus einer Überwachungskamera überführten den Täter.

