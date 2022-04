9-Euro-Ticket: Wann kommt es in Hamburg? Stand: 02.04.2022 06:58 Uhr Wann kommt das 9-Euro Monatsticket für den Nahverkehr? In Hamburg sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nun: "Ich halte das schon im Mai für möglich". Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) ist da skeptisch.

Es war die Idee der Grünen. Doch der FDP-Bundesverkehrsminister muss sie nun umsetzen. Wenn schon, dann schnell, sagt Volker Wissing zu NDR 90,3: "Ich war in Schleswig-Holstein unterwegs, da sagte man: Wir schaffen das mühelos bis 1. Mai. Man muss das miteinander besprechen. Ich schlage aber vor, dass man das schnell klärt. Auch diese Frage sollte man nicht monatelang diskutieren sondern handeln."

Drei Monate für 9 Euro

Wissing möchte das 9 Euro-Monatsticket nicht erst im Sommer starten. Jetzt will er den Anreiz zum Umstieg auf Bus und Bahn schaffen - zum Energiesparen. Insgesamt drei Monate lang soll man für je 9 Euro fahren können. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks ist vorsichtiger: "Der HVV fährt in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Vor diesem Hintergrund bitte ich die Menschen um ein wenig Geduld. Denn sie wollen ja am Ende eine Lösung, die funktioniert. Und das ist wichtiger als die schnellste Lösung."

Erstattung für Abonnenten

Abonnentinnen und Abonnenten bekämen das Geld erstattet, das über die 9 Euro hinausgehe. Wie das funktionieren soll ist noch nicht bekannt. Der Verwaltungsaufwand ist auf jeden Fall groß. Wissing hält aber dennoch nichts vom Vorschlag, das Monatsticket gratis zu vergeben, wie es etwa die Linke fordert. Vorteil der 9-Euro Variante sei, dass man Daten der Neukundinnen und -kunden bekomme, da man es digital kaufen müsse, so Wissing. Später könnte man sehen, wie viele Nutzerinnen und Nutzer dauerhaft ein ÖPNV-Abo wollten.

HVV klärt Umsetzung

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) will die Details zur konkreten Umsetzung in den kommenden Tagen klären.

