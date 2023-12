Stand: 22.12.2023 11:34 Uhr 89-jähriger Mann in Hamburg-Poppenbüttel ausgeraubt

In Poppenbüttel wurde ein 89-jähriger Mann ausgeraubt - im Parkhaus des Einkaufszentrums Alstertal. Laut Polizei hatte der Senior Donnerstagmittag bei einer Bank Geld abgehoben. Er saß schon in seinem Auto, als ein Unbekannter mit Stadtplan in der Hand ihn ansprach. Dann wurde er von dem Täter in den Sitz gedrückt, der ihm den Geldumschlag aus der Innentasche seiner Jacke wegnahm und floh. Die Hamburger Polizei bittet nun um Hinweise.

