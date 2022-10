Stand: 10.10.2022 08:14 Uhr 86-jähriger Mann kommt nach Brand in Garage ums Leben

Nach einem Feuer in einer Garage im Hamburger Stadtteil Tonndorf ist ein 86-Jähriger Mann im Krankenhaus verstorben. Sanitäter versuchen den Mann vor Ort wiederzubeleben, anschließend kam er in das Unfallkrankenhaus nach Boberg, wo er schließlich seinen Verletzungen erlag. In einer umgebauten Garage in der Küperkoppel war am Montagmorgen ein Wäscheständer in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar.

