Stand: 11.08.2023 12:29 Uhr 84-Jährige in Alsterdorf überfallen - Polizei sucht Zeugen

In Alsterdorf ist eine 84-Jährige am Donnerstagmittag überfallen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag folgte ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann der Seniorin in der Alsterdorfer Straße in deren Wohnhaus. Im Treppenhaus riss er der Rentnerin zwei teure Schmuckketten vom Hals und flüchtete danach auf einem Fahrrad. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Die 84-Jährige blieb unverletzt.

