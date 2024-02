80 Meter langes Binnenschiff im Hamburger Hafen gesunken Stand: 06.02.2024 15:50 Uhr Im Hamburger Hafen ist am Dienstagmorgen ein Binnenschiff aus bislang noch ungeklärter Ursache gesunken. Verletzt wurde niemand.

Das 80 Meter lange und fast 6 Meter breite Binnenschiff "Alster" hatte am Kali-Kai im Blumensandhafen in Wilhelmsburg festgemacht. An Bord waren rund 3.500 Liter Diesel sowie etwa 1.400 Tonnen Kaliumchlorid, also Kalisalz. Um kurz nach 5 Uhr bekam das Schiff plötzlich Schlagseite, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Eine Stunde später versank es in der Elbe. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um Ölsperren auszulegen. Der Schiffsführer blieb unverletzt.

Schäden für die Umwelt noch unklar

Wie groß die Schäden für die Umwelt sind, stand am Dienstag noch nicht fest. "Es ist Diesel ins Gewässer gelaufen. Rund 5.000 Quadratmeter Gewässer wurden verunreinigt", sagte eine Sprecherin der Umweltbehörde. Nach Angaben der Feuerwehr ist kein Salz ausgetreten. Kalisalz wird unter anderem für die Herstellung von Dünger verwendet.

Schiff soll geborgen werden

Am Nachmittag beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Nach Angaben der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) soll das Schiff am Dienstag nicht mehr geborgen werden. Wann die Bergung erfolgen soll, muss nun der Schiffseigentümer entscheiden.

